СБУ задержала "крота" в энергокомпании. Он наводил дроны, чтобы обесточить Киев
Служба безопасности Украины задержала в Киевской области ІТ-специалиста одной из ведущих энергокомпаний, которого подозревают в наведении дронов на критическую инфраструктуру столицы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, задержанный должен был "слить" россиянам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании.
Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.
Также россияне хотели получить от мужчины геолокации газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергообеспечения киевлян в случае повреждения россиянами столичных электроподстанций.
По материалам дела, задержанный получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонской области.
В сентябре 2022 года этот родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение за государственную измену.
СБУ сообщила должностному лицу энергетической компании о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.
Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
