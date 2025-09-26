СБУ задержала "крота" в энергокомпании. Он наводил дроны, чтобы обесточить Киев

Задержанный мужчина направлял российские дроны на объекты критической инфраструктуры Киева, сообщили в СБУ

Задержанный (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области ІТ-специалиста одной из ведущих энергокомпаний, которого подозревают в наведении дронов на критическую инфраструктуру столицы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, задержанный должен был "слить" россиянам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании.

Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины.

Также россияне хотели получить от мужчины геолокации газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергообеспечения киевлян в случае повреждения россиянами столичных электроподстанций.

По материалам дела, задержанный получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонской области.

В сентябре 2022 года этот родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение за государственную измену.

СБУ сообщила должностному лицу энергетической компании о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

