СБУ затримала "крота" в енергокомпанії. Він наводив дрони, щоб знеструмити Київ

Затриманий чоловік скеровував російські дрони на об'єкти критичної інфраструктури Києва, повідомили в СБУ

Затриманий (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала у Київській області ІТ-фахівця однієї з провідних енергокомпаній, якого підозрюють у наведенні дронів на критичну інфраструктуру столиці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, затриманий мав "злити" росіянам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії.

Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України.

Також росіяни хотіли отримати від чоловіка геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження росіянами столичних електропідстанцій.

За матеріалами справи, затриманий отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну з заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини.

У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих Служби безпеки заочну підозру за державну зраду.

СБУ повідомила посадовцю енергетичної компанії про підозру в держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

