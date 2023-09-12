СБУ: Заключенный из тюрьмы пытался вербовать корректировщиков для российских ударов – фото
Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агента ФСБ РФ, который искал корректировщиков для российских ударов, отбывая срок заключения.
Киберспециалисты СБУ разоблачили российского агента, который с 2019 года отбывает наказание за совершение тяжкого преступления и из тюрьмы пытался завербовать корректировщиков для российских ударов по Львову.
ФСБ завербовала подозреваемого дистанционно под видом знакомства с гражданкой России, сообщает СБУ.
Заключенный, по мнению спецслужбы, работал над созданием собственной сети информаторов для сбора "на воле" разведданных и наведения российских ракет и дронов. Полученную информацию он должен был передавать куратору из ФСБ.
Во время обыска у фигуранта изъят скрытый мобильный телефон с перепиской.
Заключенному объявлено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе в государственной измене. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.
- 25 июля 2023 года СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии Наши Евгению Мураеву.
- В августе СБУ сообщила о подозрении бывшему главе запрещенной Компартии Украины Петру Симоненко, который поддержал полномасштабное вторжение РФ.
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