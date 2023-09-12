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СБУ: Ув'язнений із в'язниці намагався вербувати коригувальників для російських ударів – фото

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 11:43
СБУ: Ув'язнений із в'язниці намагався вербувати коригувальників для російських ударів – фото - Фото
Фото - СБУ

Служба безпеки України заявила, що викрила агента ФСБ РФ, який шукав коригувальників для російських ударів, відбуваючи термін ув'язнення.

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Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, який з 2019 року відбуває покарання за скоєння тяжкого злочину та із в'язниці намагався завербувати коригувальників для російських ударів по Львову.

ФСБ завербувала підозрюваного дистанційно — як знайомство із громадянкою Росії, повідомляє СБУ.

Ув'язнений, на думку спецслужби, працював над створенням власної мережі інформаторів для збору "на волі" розвідданих та наведення російських ракет та дронів. Отриману інформацію він мав передавати куратору із ФСБ.

Під час обшуку у фігуранта вилучено прихований мобільний телефон із листуванням.

Ув'язненому оголошено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема у державній зраді. У разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото – СБУ

Фото – СБУ
Сергій Бережний
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