СБУ заочно объявила о подозрении главарю ЧВК Вагнера: он руководил наемниками на Донбассе
Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении главарю российской ЧВК Вагнера, по данным следствия, он руководил наемниками на Донбассе, в частности боями под Дебальцево. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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В СБУ не называют фамилии подозреваемого. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Уткине, подполковнике запаса спецназа ГРУ РФ.
По данным следствия, с июля 2014 года по март 2015-го он находился на временно оккупированной территории Донбасса. Здесь он командовал подразделениями ЧВК Вагнера, которые вместе с подразделениями регулярных войск РФ и незаконными формированиями воевали против украинской армии.
В СБУ говорят, что подозреваемый действовал по предварительному сговору с высокопоставленными чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем. Также он координировал свои действия с экс-командующим вторым армейским корпусом РФ.
Спецслужба также заявляет что задокументированы факты интенсивного обстрела вагнеровцами украинских позиций на Дебальцевском направлении. При этом, по данным СБУ, боевики понесли значительные потери из-за отпора ВСУ.
Главаря ЧВК Вагнера подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
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