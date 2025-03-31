СБУ заявила, что задержала корректировщиков вражеских ударов по Киеву. Один – россиянин
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала троих подозреваемых в работе на российскую военную разведку и корректировку воздушных ударов РФ по столице Украины. Один из задержанных – гражданин России.
По данным следствия, подозреваемые действовали порознь, но ими руководил один куратор – сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных РФ. Его личность уже идентифицировала контрразведка СБУ.
Основными целями подозреваемых являлись оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.
Установлено, что задержанный россиянин работал на ГРУ еще до полномасштабного вторжения.
"Он жил в Украине в "режиме ожидания", а после начала полномасштабной войны его "активировала" военная разведка РФ", – сообщили в СБУ.
Для коррекции вражеского огня россиянин обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки.
Чтобы получить доступ к крыше, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, у которого были ключи от всех технических помещений.
Остальные два фигуранта – действующий и бывший работники оборонных компаний Украины. Один из них собирал информацию о последствиях прилетов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и т.д. Другой под видом дружеской беседы выспрашивал у бывших коллег локации потенциальных целей.
Во время обысков у фигурантов дела изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с отчетами российскому куратору. Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал с воздуха шпионить за оборонными объектами.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения); ч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Двое подозреваемых находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего фигуранта в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
- 28 марта СБУ сообщила, что задержала двух граждан Украины, подозреваемых в наведении авиационных ударов России по локациям Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.
- В тот же день стало известно, что к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден гражданин Украины за государственную измену и несанкционированное распространение информации о перемещении Вооруженных Сил Украины.