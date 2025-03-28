СБУ сообщила о задержании двух корректировщиков авиаударов по Донбассу

Подозреваемая (Фото: СБУ)

Служба безопасности задержала двух граждан Украины, подозреваемых в наведении авиационных ударов России по локациям Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области. Об этом сообщает СБУ.

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Задержаны 41-летняя предпринимательница из Краматорска и 42-летний житель Славянска. По данным следствия, они действовали порознь и имели отдельных кураторов в РФ.

Женщина, как отмечают в СБУ, шпионила для Федеральной службы безопасности России, а мужчина – для российской военной разведки.

Жительница Краматорска устанавливала координаты для российских авиаударов под видом выездной торговли продуктами питания. Она скрыто наблюдала за блокпостами и опорными пунктами Сил обороны, фиксировала геолокацию военных объектов на Google-картах.

По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ, когда публиковала в Telegram-каналах сообщения, в которых дискредитировала украинских защитников.

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Житель Славянска пытался выявить штабы и запасные командные пункты Сил обороны. С этой целью он обходил местность громады и фиксировал места наибольшего сосредоточения украинских войск. Собранные координаты фигурант направлял в российское ГРУ через анонимный чат в "Одноклассниках".

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным в интересах Кремля.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.