СБУ повідомила про затримання двох корегувальників авіаударів по Донеччині

Підозрювана (Фото: СБУ)

Служба безпеки затримала двох громадян України, які підозрюються у наведенні авіаційних ударів Росії по локаціях Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Про це повідомляє СБУ.

Затриманими є 41-річна підприємниця з Краматорська та 42-річний мешканець Слов’янська. За даними слідства, вони діяли порізно та мали окремих кураторів у РФ.

Жінка, як зазначають в СБУ, шпигувала для Федеральної служби безпеки Росії, а чоловік – для російської воєнної розвідки.

Мешканка Краматорська встановлювала координати для російських авіаударів під виглядом виїзної торгівлі харчовими продуктами. Вона приховано спостерігала за блокпостами та опорними пунктами Сил оборони, фіксувала геолокації військових об’єктів на Google-картах.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ, коли публікувала у Telegram-каналах дописи, в яких дискредитувала українських захисників.

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Мешканець Слов'янська намагався виявити штаби та запасні командні пункти Сил оборони. Для цього він обходив місцевість громади та фіксував місця найбільшого зосередження українських військ. Зібрані координати фігурант направляв до російського ГРУ через анонімний чат в "Однокласниках".

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами підривної діяльності в інтересах Кремля.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.