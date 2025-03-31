СБУ заявила, що затримала коригувальників ворожих ударів по Києву. Один ؘ– росіянин

Підозрювані в корегуванні російських ударів по Києву (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила, що затримала трьох підозрюваних у роботі на російську воєнну розвідку та коригуванні повітряних ударів РФ по столиці України. Один із затриманих – громадянин Росії.

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За даними слідства, підозрювані діяли порізно, але мали одного куратора – співробітника Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних РФ. Його особу вже ідентифікувала контррозвідка СБУ.

Основними цілями підозрюваних були оборонні заводи та склади з озброєнням і боєприпасами Сил оборони.

Встановлено, що затриманий росіянин працював на ГРУ ще до повномасштабного вторгнення.

"Він жив в Україні в "режимі очікування", а після початку повномасштабної війни його "активувала" воєнна розвідка РФ", – повідомили в СБУ.

Для коригування ворожого вогню росіянин облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки.

Щоб мати доступ до даху, агент використав дружні відносини з представником одного з місцевих ОСББ, який мав ключі від усіх технічних приміщень.

Інші двоє фігурантів – чинний і колишній працівники оборонних компаній України. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший під виглядом дружньої бесіди випитував у колишніх колег локації потенційних цілей.

Під час обшуків у фігурантів справи вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони зі звітами російському куратору. Також вилучено квадрокоптер, за допомогою якого один з агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами.

Фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Двоє підозрюваних перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього фігуранта до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ