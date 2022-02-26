"Сдохните, твари". ВСУ с помощью NLAW уничтожают российские танки: видео

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео с подбитым российским танком. Украинские воины применили для этого противотанковую управляемую ракету NLAW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Оккупанты, вам мало было призрака Киева? Получайте истребителя танков!" – говорится в комментарии к видео.

Читайте также: Донбасс. Бои идут по всей линии фронта, ВСУ уничтожают танки из NLAW, прорыва России нет

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.