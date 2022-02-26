"Сдохните, твари". ВСУ с помощью NLAW уничтожают российские танки: видео
26.02.2022, 18:15
Скриншот с видео
Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео с подбитым российским танком. Украинские воины применили для этого противотанковую управляемую ракету NLAW.
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"Оккупанты, вам мало было призрака Киева? Получайте истребителя танков!" – говорится в комментарии к видео.
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