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"Сдохните, твари". ВСУ с помощью NLAW уничтожают российские танки: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 18:15
Скриншот с видео

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео с подбитым российским танком. Украинские воины применили для этого противотанковую управляемую ракету NLAW.

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"Оккупанты, вам мало было призрака Киева? Получайте истребителя танков!" – говорится в комментарии к видео. 

Читайте также: Донбасс. Бои идут по всей линии фронта, ВСУ уничтожают танки из NLAW, прорыва России нет

Вадим Ребрина
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война NLAW
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