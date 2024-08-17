Sea Baby, Богдана, Бобер. Зеленский показал украинское оружие на воде, земле и небе: видео
Sea Baby (Фото: СБУ)

Президент Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, которое уничтожает российских кафиров на море, на земле и в воздухе. Соответствующий ролик глава государства опубликовал в соцсети X.

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На опубликованном видео президент показал украинские разработки, противодействующие врагу.

Зеленский выделил оружие, которое действует на:

море: противокорабельная ракета Нептун, надводные дроны Sea Baby и MAGURA;

земле: самоходная артиллерийская установка (САУ) Богдана, противотанковые ракетные комплексы Стугна и Корсар;

в воздухе: беспилотный авиационный комплекс с баражерными боеприпасами Бобер, а также беспилотники Мрак и Февраль.

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