Sea Baby, Богдана, Бобер. Зеленский показал украинское оружие на воде, земле и небе: видео

Sea Baby (Фото: СБУ)

Президент Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, которое уничтожает российских кафиров на море, на земле и в воздухе. Соответствующий ролик глава государства опубликовал в соцсети X.

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На опубликованном видео президент показал украинские разработки, противодействующие врагу.

Зеленский выделил оружие, которое действует на:

→ море: противокорабельная ракета Нептун, надводные дроны Sea Baby и MAGURA;

→ земле: самоходная артиллерийская установка (САУ) Богдана, противотанковые ракетные комплексы Стугна и Корсар;

→ в воздухе: беспилотный авиационный комплекс с баражерными боеприпасами Бобер, а также беспилотники Мрак и Февраль.

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