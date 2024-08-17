Sea Baby, Богдана, Бобер. Зеленський показав українську зброю на воді, землі та небі – відео
Sea Baby (Фото: СБУ)

Президент Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, яка знищує російських окупантів на морі, на землі та у повітрі. Відповідний ролик глава держави опублікував у соцмережі X.

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На опублікованому відео президент показав українські розробки, що протидіють ворогу. 

Зеленський виокремив зброю, яка діє на:

морі: протикорабельна ракета Нептун, надводні дрони Sea Baby та MAGURA;

землі: самохідна артилерійська установка (САУ) Богдана, протитанкові ракетні комплекси Стугна та Корсар;

у повітрі: безпілотний авіаційний комплекс із баражувальними боєприпасами Бобер, а також безпілотники Морок та Лютий.

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