Sea Baby, Богдана, Бобер. Зеленський показав українську зброю на воді, землі та небі – відео

На опублікованому відео президент показав українські розробки, що протидіють ворогу

Sea Baby (Фото: СБУ)

Президент Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, яка знищує російських окупантів на морі, на землі та у повітрі. Відповідний ролик глава держави опублікував у соцмережі X.

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На опублікованому відео президент показав українські розробки, що протидіють ворогу.

Зеленський виокремив зброю, яка діє на:

→ морі: протикорабельна ракета Нептун, надводні дрони Sea Baby та MAGURA;

→ землі: самохідна артилерійська установка (САУ) Богдана, протитанкові ракетні комплекси Стугна та Корсар;

→ у повітрі: безпілотний авіаційний комплекс із баражувальними боєприпасами Бобер, а також безпілотники Морок та Лютий.

10 червня 2024 року Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех із ремонту й виробництва бронетехніки.

9 липня Укроборонпром відкрив своє перше закордонне представництво у столиці США Вашингтоні.

8 серпня Укроборонпром посів 49 сходинку у рейтингу найбільших за виторгом оборонних компаній світу.

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