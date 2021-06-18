Сегодня пройдет заседание СНБО: рассмотрят санкции и развитие ВПК
18.06.2021, 10:21
Заседание СНБО (источник - president.gov.ua)
Сегодня, 18 июня 2021 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут рассмотрены персональные санкции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
СНБО планирует сегодня рассмотреть:
– стратегию развития оборонно-промышленного комплекса;
– применение персональных санкций;
– доклад руководителя госслужбы геологии и недр о выполнении решения СНБО.
Также в повестке значится вопрос, который будет рассмотрен в закрытом режиме, и пункт "разное".
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова запланирован на 18:00.
- 2 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против телеканалов NewsOne, Zik и 112.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- 19 марта СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Табачника и других предаталей Украины.
- 14 мая СНБО ввел санкции против более чем 600 "воров в законе".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии