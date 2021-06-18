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Сегодня пройдет заседание СНБО: рассмотрят санкции и развитие ВПК

18.06.2021, 10:21
Сегодня пройдет заседание СНБО: рассмотрят санкции и развитие ВПК - Фото
Заседание СНБО (источник - president.gov.ua)

Сегодня, 18 июня 2021 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут рассмотрены персональные санкции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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СНБО планирует сегодня рассмотреть:

– стратегию развития оборонно-промышленного комплекса;

– применение персональных санкций;

– доклад руководителя госслужбы геологии и недр о выполнении решения СНБО.

Также в повестке значится вопрос, который будет рассмотрен в закрытом режиме, и пункт "разное".

Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова запланирован на 18:00.

Денис Юдин
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санкции снбо оборонно-промышленный комплекс
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