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Сегодня пройдет заседание СНБО: в повестке Донбасс и санкции за контрабанду

15.04.2021, 11:21
Сегодня пройдет заседание СНБО: в повестке Донбасс и санкции за контрабанду - Фото
Заседание СНБО (источник - president.gov.ua)

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание под председательством президента Владимира Зеленского сегодня, 15 апреля 2021 года. Рассмотрят ситуацию на Донбассе и санкции против контрабандистов, сообщает пресс-служба президента.

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В секретном режиме будет обсуждена ситуация на Донбассе. В пресс-службе президента подчеркнули, что государство понимает существующие риски, просчитывает варианты развития событий, получает информацию по всем актуальным направлениям и постоянно согласовывает позиции с партнерами.

Также на заседании СНБО будет рассмотрен второй расширенный пакет персональных санкций против организаторов и исполнителей контрабандных схем. Будут рассмотрены и более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.

В повестке заседания также будут вопросы кибербезопасности.

  • 2 апреля СНБО ввел санкции против ряда лиц, которых связывают с контрабандой, известны их имена. По словам президента Владимира Зеленского, убытки госбюджета от контрабанды достигают 300 млрд грн.

Читайте мнение: Санкции СНБО и Зеленского против "контрабандистов": риски и перспективы

Денис Юдин
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агрессия России санкции Донбасс контрабанда снбо
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