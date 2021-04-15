Сегодня пройдет заседание СНБО: в повестке Донбасс и санкции за контрабанду

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание под председательством президента Владимира Зеленского сегодня, 15 апреля 2021 года. Рассмотрят ситуацию на Донбассе и санкции против контрабандистов, сообщает пресс-служба президента.

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В секретном режиме будет обсуждена ситуация на Донбассе. В пресс-службе президента подчеркнули, что государство понимает существующие риски, просчитывает варианты развития событий, получает информацию по всем актуальным направлениям и постоянно согласовывает позиции с партнерами.

Также на заседании СНБО будет рассмотрен второй расширенный пакет персональных санкций против организаторов и исполнителей контрабандных схем. Будут рассмотрены и более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.

В повестке заседания также будут вопросы кибербезопасности.

3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука".

19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения.

2 апреля СНБО ввел санкции против ряда лиц, которых связывают с контрабандой, известны их имена. По словам президента Владимира Зеленского, убытки госбюджета от контрабанды достигают 300 млрд грн.

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Денис Юдин

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