Дубинский собрал 155 голосов против Сытника. Рада голосует сегодня
Если законопроект №3133 примут, Сытника могут уволить из-за административного правонарушения о коррупции
Сегодня в Верховной Раде рассмотрят законопроект №3133, который сделает возможным увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Проект включен в повестку дня парламента.
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Если законопроект примут, то Рада может уволить Сытника, которого суд признал виновным в коррупционном админправонарушении. Согласно закону о НАБУ, чтобы отправить чиновника в отставку, необходимо собрать 150 подписей депутатов для включения постановления в повестку дня и 226 голосов "за" в сессионном зале.
Инициатором сбора 155 подписей для включения законопроекта №3133 в повестку дня был нардеп Слуги народа Александр Дубинский, о чем он сообщал в Telegram.
- 10 февраля 2020 года сообщалось, что под проектом постановления об увольнении Сытника подписалось 216 депутатов.
- 28 апреля комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект №3133, позволяющий уволить Сытника за его коррупционное админправонарушение.
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