Сегодня Рада заслушает отчет по Укрзализныце и рассмотрит несколько законов: повестка дня

Сегодня, 9 сентября 2021 года, Верховная Рада заслушает отчет временной следственной комиссии по проверке и оценке состояния Укрзализныцы и рассмотрит ряд законопроектов в первом чтении. Повестка заседания опубликована на сайте парламента.

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Доклад о состоянии Укрзализныцы представит глава следственной комиссии Рады, нардеп из фракции Слуга народа Юлия Гришина.

Также Рада планирует сегодня определиться со своим представителем в конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность руководителя Нацагентства по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В первом чтении парламент рассмотрит законопроекты:

– №5464, об изменениях в законе об альтернативных видах топлива;

– №5121, об изменениях в дисциплинарном уставе ВСУ;

— №4323 и №4324, о применении принудительного питания к осужденным и содержащимся под стражей;

– №5559, об изменениях в законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения;

– №4577, о государственной поддержке спорта;

– №5547, о лекарственных средствах;

– №5454, о сроках обращения за получением административных услуг во время карантина;

– №5120, об изменениях в законодательстве в связи с ратификацией Конвенции о соглашениях о выборе суда;

– №5850, об отдельных вопросах деятельности НБУ и другие.

Вчера, 8 сентября, Верховная Рада легализовала виртуальные активы.

Также Рада обязала госкомпании раскрыть информацию о зарплатах руководителей.

На внеочередном заседании Рада провалила предложение попросить статус основного союзника США вне НАТО.

Денис Юдин

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