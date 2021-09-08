Рада отказалась просить США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО

Верховная Рада отказалась принимать обращение к Конгрессу США с просьбой предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.

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"За" проголосовали 24 нардепа при необходимых 226, "против" 1, "воздержались" 163.

Обращение поддержали 11 нардепов из Евросолидарности, девять из Батькивщины, два из Голоса, один из группы Доверие и один внефракционный.

Проект обращения предложил Раде нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко. Созыв внеочередного заседания Рады для его рассмотрения поддержали 153 нардепа.

Гончаренко объяснил предложение попросить США о статусе союзника тем, что, по его мнению, это повысит уровень отношений с США до того, как Украина будет принята в НАТО.

Глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко отметил, что статус союзника не дает гарантий безопасности в случае вооруженной агрессии. Он подчеркнул, что статус союзника США вне НАТО получали страны, которые не стремились или не могли, в отличие от Украины, вступить в НАТО. По его словам, Украина должна максимально использовать потенциал статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Комитет Рады по внешней политике не поддержал обращение к Конгрессу США о статусе союзника.

Во время дискуссии нардеп из фракции Голос Сергей Рахманин заявил о неофициальной позиции США, что статус основного союзника вне НАТО не будет предоставлен Украине.

В июне 2020-го Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Вчера, 7 сентября, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады по инициативе 153 нардепов. Парламенту предложили обратиться к США за статусом основного партнера вне НАТО.

В тот же день посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что статус основного союзника США вне НАТО предоставляется странам, которые по разным причинам не могут вступить в альянс, и это "не случай Украины".

Сегодня, 8 сентября, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала несвоевременным и неуместным желание нардепов обратиться к Конгрессу США.

Денис Юдин

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