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"Политическая диверсия". В Кабмине критикуют идею просить США о статусе союзника вне НАТО

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 11:47
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба eu-ua.org)

Желание части нардепов обратиться сегодня к Конгрессу с просьбой о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО "неуместно и несвоевременно". Об этом пишет в Facebook вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По ее словам, авторы таких инициатив, "маскируясь европейскими патриотическими лозунгами, служат пророссийским нарративам". Озвученная сразу после решений президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского инициатива "выглядит сознательной и недальновидной политической диверсией".

Стефанишина подчеркнула, что президенты уже определили формат взаимодействия в черноморском регионе, куда входит:

а) поддержка евроатлантических стремлений Украины;
б) двустороннее соглашение о стратегических основах оборонного сотрудничества;
в) партнерство с расширенными возможностями в рамках НАТО.

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Вице-премьер пишет, что к голосованию предлагают решение, которое не проговаривали президенты – и оно "ни на шаг не приближает" к членству в НАТО. Более того, пишет чиновница, оно не дает практической добавленной стоимости, потому что Украина "уже имеет гораздо больше возможностей, чем мог бы дать этот статус".

Никаких гарантий статус основного союзника вне НАТО не дает, заявила Стефанишина, напомнив, что Афганистан также являлся союзником вне НАТО.

"Гарантией безопасности Украины является реформированный по стандартам и принципами НАТО сектор безопасности и обороны, и усиление сотрудничества с НАТО на всех уровнях", – сказала она.

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Чиновница напомнила, что в 2017-м Рада уже голосовала за подобное обращение, которое "осталось только политической декларацией". Она добавила, что с той поры Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями, запустила ряд ключевых реформ, которые "позволят ей начать предметный диалог с НАТО по ПДЧ".

Она считает, что инициатива "направлена на дискредитацию Украины, института президента и нивелирование усилий, уже приложенных для мобилизации единства в НАТО по членству Украины". "Мы дадим дополнительные аргументы тем, кто сейчас в НАТО сдержанно реагирует на стремление Украины стать членом Альянса", – объяснила она.

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Евгений Пилипенко
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