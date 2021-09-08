Слуга народа не поддержит обращение к США с просьбой о статусе основного союзника вне НАТО

Фракция Слуга народа не поддержит обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Об этом на брифинге заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

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Арахамия напомнил, что Украина стремится в НАТО, и последние полгода президент Владимир Зеленский задает союзникам "немного неудобные вопросы" об условиях и сроках вступления в альянс. "У нас должен быть один голос, мы говорим: мы хотим в НАТО как можно скорее", – заявил Арахамия.

По словам Арахамии, стремление в НАТО и статус основного союзника США вне НАТО не противоречат друг другу, но просьба от парламента о таком статусе будет "девиацией" от общего курса Украины, внесет в него двузначность.

Также Арахамия отметил, что просьбу о статусе союзника вне НАТО могут использовать американские противники вступления Украины в альянс.

В июне 2020-го Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Вчера, 7 сентября, спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады по инициативе 153 нардепов. Парламенту предложили обратиться к США за статусом основного партнера вне НАТО.

В тот же день посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что статус основного союзника США вне НАТО предоставляется странам, которые по разным причинам не могут вступить в альянс, и это "не случай Украины".

Сегодня, 8 сентября, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала несвоевременным и неуместным желание нардепов обратиться к Конгрессу США.

Денис Юдин

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