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Слуга народа не поддержит обращение к США с просьбой о статусе основного союзника вне НАТО

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 12:10
Слуга народа не поддержит обращение к США с просьбой о статусе основного союзника вне НАТО - Фото
Давид Арахамия (скриншот видео Партія Слуга Народу, YouTube)

Фракция Слуга народа не поддержит обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Об этом на брифинге заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

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Арахамия напомнил, что Украина стремится в НАТО, и последние полгода президент Владимир Зеленский задает союзникам "немного неудобные вопросы" об условиях и сроках вступления в альянс. "У нас должен быть один голос, мы говорим: мы хотим в НАТО как можно скорее", – заявил Арахамия.

По словам Арахамии, стремление в НАТО и статус основного союзника США вне НАТО не противоречат друг другу, но просьба от парламента о таком статусе будет "девиацией" от общего курса Украины, внесет в него двузначность.

Также Арахамия отметил, что просьбу о статусе союзника вне НАТО могут использовать американские противники вступления Украины в альянс.

Денис Юдин
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Слуга народа Давид Арахамия основной союзник сша вне нато
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