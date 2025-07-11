Сегодня российская армия больше, чем в начале вторжения в Украину

Запуск ракеты "Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

Сегодня российская армия больше, чем была в начале вторжения в Украину, и продолжает наращивать свой потенциал. Об этом заявил генерал армии США Джон Рафферти в интервью агентству Reuters.

По словам американского военного, Россия увеличивает объемы производства ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.

"Сегодня российская армия больше, чем была, когда они начали войну в Украине. И мы знаем, что они будут продолжать инвестировать в ракеты большой дальности и современные средства противовоздушной обороны", – сказал генерал.

Рафферти заявил, что для сдерживания России НАТО также необходимо увеличить запасы оружия, способного уничтожать командные пункты, транспортные узлы и ракетные установки далеко за линией фронта.