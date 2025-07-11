Сегодня российская армия больше, чем в начале вторжения в Украину
Сегодня российская армия больше, чем была в начале вторжения в Украину, и продолжает наращивать свой потенциал. Об этом заявил генерал армии США Джон Рафферти в интервью агентству Reuters.
По словам американского военного, Россия увеличивает объемы производства ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.
"Сегодня российская армия больше, чем была, когда они начали войну в Украине. И мы знаем, что они будут продолжать инвестировать в ракеты большой дальности и современные средства противовоздушной обороны", – сказал генерал.
Рафферти заявил, что для сдерживания России НАТО также необходимо увеличить запасы оружия, способного уничтожать командные пункты, транспортные узлы и ракетные установки далеко за линией фронта.
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