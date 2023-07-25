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ГУР: Россия хочет расширить производство ракет и техники. Это вызов для Украины и мира

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 11:44
ГУР: Россия хочет расширить производство ракет и техники. Это вызов для Украины и мира - Фото
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия работает над расширением своего военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне проводят модернизацию ракет на разных уровнях, но о каких-то качественных прорывах речи не идет. 

"Ракетные удары по Одессе показывают, что "высокоточные ракеты" РФ — это миф. Если они бьют по порту, а попадают в культурный объект, то это что-то не так или с ракетами, или со зрением", — сказал Юсов.

Он назвал Россию "лидером по военной контрабанде, которая собирает по всему миру различные товары для модернизации своей техники". 

"На запас производить ракеты они не могут, но работают над расширением своего ВПК — это вызов для Украины и всего свободного мира. Им нужны современные технологии, производственная база осталась советская. Схемы, чипы, процессоры — вся современная электроника, которую россияне пытаются добыть любыми способами", — резюмировал разведчик.

Недавно в украинской разведке сообщили, что РФ модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс", а также возобновила применение комплексов "Бастион".

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
  • Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

Читайте также: Одесса. Россияне уничтожили Спасо-Преображенский собор, прилет в Дом ученых – видео, фото

Дмитрий Гриниченко
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