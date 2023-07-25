ГУР: Росія хоче розширити виробництво ракет та техніки. Це виклик для України та світу

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія працює над розширенням свого військово-промислового комплексу. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни проводять модернізацію ракет на різних рівнях, але про якісь якісні прориви не йдеться.

"Ракетні удари по Одесі показують, що "високоточні ракети" РФ — це міф. Якщо вони б'ють по порту, а влучають у культурний об'єкт, то це щось не так або з ракетами, або із зором", — сказав Юсов.

Він назвав Росію "лідером з військової контрабанди, яка збирає у всьому світі різні товари для модернізації своєї техніки".

"На запас виробляти ракети вони не можуть, але працюють над розширенням свого ВПК — це виклик для України та всього вільного світу. Їм потрібні сучасні технології, виробнича база залишилася радянська. Схеми, чіпи, процесори — вся сучасна електроніка, яку росіяни намагаються здобути будь-якими способами", — резюмував розвідник.

Нещодавно в українській розвідці повідомили , що РФ модернізувала ракети Х-22 та "Онікс", а також відновила застосування комплексів "Бастіон".

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