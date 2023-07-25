ГУР: Росія хоче розширити виробництво ракет та техніки. Це виклик для України та світу
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія працює над розширенням свого військово-промислового комплексу. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, росіяни проводять модернізацію ракет на різних рівнях, але про якісь якісні прориви не йдеться.
"Ракетні удари по Одесі показують, що "високоточні ракети" РФ — це міф. Якщо вони б'ють по порту, а влучають у культурний об'єкт, то це щось не так або з ракетами, або із зором", — сказав Юсов.
Він назвав Росію "лідером з військової контрабанди, яка збирає у всьому світі різні товари для модернізації своєї техніки".
"На запас виробляти ракети вони не можуть, але працюють над розширенням свого ВПК — це виклик для України та всього вільного світу. Їм потрібні сучасні технології, виробнича база залишилася радянська. Схеми, чіпи, процесори — вся сучасна електроніка, яку росіяни намагаються здобути будь-якими способами", — резюмував розвідник.
- У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
- Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
- Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їхні пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.
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