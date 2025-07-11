Запуск ракети "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

Російська армія сьогодні більша, ніж на початку вторгнення в Україну, і продовжує нарощувати потенціал. Про це заявив генерал армії США Джон Рафферті в інтерв'ю Reuters.

За словами американського військового, Росія збільшує обсяги виробництва ракет далекого радіуса дії та засобів протиповітряної оборони.

"Російська армія сьогодні більша, ніж була, коли вони розпочали війну в Україні. І ми знаємо, що вони продовжуватимуть інвестувати в ракети далекого радіуса дії та сучасні засоби протиповітряної оборони", – сказав генерал.

Рафферті заявив, що для стримування Росії НАТО також потребує збільшення запасів зброї, що здатна знищувати командні пункти, транспортні вузли та ракетні пускові установки далеко за лінією фронту.