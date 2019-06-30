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30.06.2019, 11:34

Сегодня в 66 ОТГ впервые проходят выборы

Сегодня в 66 ОТГ впервые проходят выборы - Фото
Фото: facebook.com/Зубко

Выборы проходят в 19 областях

30 июня в 66 объединенных тергромадах впервые проходят выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей. Об этом в Facebook сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Сегодня рождаются еще 66 громад с новыми полномочиями и возможностями.  Сегодня рождаются еще 66 общин с новыми полномочиями и возможностями», - отметил Зубко.

Таким образом, выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ проходят:

  • в Винницкой области - в пяти ОТГ;
  • в Волынской области - в одной ОТГ;
  • в Житомирской области - в двух ОТГ;
  • в Запорожской области - в четырех  ОТГ;
  • в Ивано-Франковской области - в одной ОТГ;
  • в Киевской области - в пять ОТГ;
  • в Кировоградской области - в одной ОТГ;
  • в Луганской области - в восьми ОТГ;
  • в Николаевской области - в 12 ОТГ;
  • в Одесской области - в четырех ОТГ;
  • в Полтавской области - в одной ОТГ;
  • в Ровенской области - в трех ОТГ;
  • в Сумской области - в четырех ОТГ;
  • в Харьковской области - в одной ОТГ;
  • в Херсонской области - в двух ОТГ;
  • в Хмельницкой области - в одной ОТГ;
  • в Черкасской области - в трех ОТГ;
  • в Черновицкой области - в двух ОТГ;
  • в Черниговской области - в шести ОТГ.

Сегодня - дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ. "А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях", - уточнил Зубко.

20 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия назначила на 30 июня первые местные выборы в 66 объединенных территориальных громадах.

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Теги: ОТГ, выборы, геннадий зубко
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