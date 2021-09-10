Сегодня в Раде выступит глава МИД: повестка заседания

Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба отчитается перед парламентом о визите президента Владимира Зеленского в США. Повестка заседания Верховной Рады опубликована на официальном сайте.

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Сегодня, 10 сентября, заседание Рады начнется с часа правительства, парламент заслушает доклад Кулебы о саммите Крымской платформы и о визите Зеленского в США.

Рада планирует рассмотреть постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий чиновников Национального космического агентства.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №5852, о закупке юридических услуг Нацбанком;

– №3989, об уточнении порядка доступа нотариусов к демографическому реестру;

– №4669, о помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов;

– №4517, об урегулировании процедуры подачи таможенных деклараций на товары, которые подпадают под разные товарные позиции;

– №3751, об изменениях в законе о дисциплинарном уставе службы гражданской защиты и другие.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроект №3881 об изменениях в семейном кодексе по увеличению минимального размера алиментов.

Денис Юдин

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