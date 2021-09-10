Сегодня в Раде выступит глава МИД: повестка заседания
Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба отчитается перед парламентом о визите президента Владимира Зеленского в США. Повестка заседания Верховной Рады опубликована на официальном сайте.
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Сегодня, 10 сентября, заседание Рады начнется с часа правительства, парламент заслушает доклад Кулебы о саммите Крымской платформы и о визите Зеленского в США.
Рада планирует рассмотреть постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий чиновников Национального космического агентства.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:
– №5852, о закупке юридических услуг Нацбанком;
– №3989, об уточнении порядка доступа нотариусов к демографическому реестру;
– №4669, о помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов;
– №4517, об урегулировании процедуры подачи таможенных деклараций на товары, которые подпадают под разные товарные позиции;
– №3751, об изменениях в законе о дисциплинарном уставе службы гражданской защиты и другие.
Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроект №3881 об изменениях в семейном кодексе по увеличению минимального размера алиментов.
- Вчера, 9 сентября 2021 года, нардеп Гео Лерос с трибуны Рады обвинял Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в "сливе спецоперации" украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
- На словах Лероса "вы превращаете эту страну в мафию" нардеп из Слуги народа Тищенко смахнул микрофоны и вытолкал его с трибуны.
- Глава фракции СН Давид Арахамия призвал отстранить и Лероса, и Тищенко на несколько заседаний.
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