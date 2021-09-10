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Сегодня в Раде выступит глава МИД: повестка заседания

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 09:40
Сегодня в Раде выступит глава МИД: повестка заседания - Фото
Денис Шмыгаль и министры в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Кабмина)

Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба отчитается перед парламентом о визите президента Владимира Зеленского в США. Повестка заседания Верховной Рады опубликована на официальном сайте.

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Сегодня, 10 сентября, заседание Рады начнется с часа правительства, парламент заслушает доклад Кулебы о саммите Крымской платформы и о визите Зеленского в США.

Рада планирует рассмотреть постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий чиновников Национального космического агентства.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

– №5852, о закупке юридических услуг Нацбанком;
– №3989, об уточнении порядка доступа нотариусов к демографическому реестру;
– №4669, о помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов;
– №4517, об урегулировании процедуры подачи таможенных деклараций на товары, которые подпадают под разные товарные позиции;
– №3751, об изменениях в законе о дисциплинарном уставе службы гражданской защиты и другие.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроект №3881 об изменениях в семейном кодексе по увеличению минимального размера алиментов.

Денис Юдин
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верховная рада дмитрий кулеба повестка визит зеленского в США
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