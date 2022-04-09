Сегодня ВСУ уничтожили на востоке 80 оккупантов, самолет, вертолет, танки и БТРы россиян

Сегодня, 9 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили три атаки, продолжаются бои. Украинские силы уничтожили до 80 оккупантов, самолет и вертолет россиян, сообщает пресс-служба группировки.

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В течение суток украинские защитники уничтожили:



- личного состава – до 80;

- танков – три;

- БМП/БТР – пять;

- АТ (артиллерийские тягачи) – шесть;

- один самолет;

- один вертолет;

- один БПЛА.



Штаб операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе сегодня было отбито восемь атак врага.



ВСУ в зоне ООС уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники россиян, а также сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотника и три крылатых ракеты.

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Оксана Житнюк

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