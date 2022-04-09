Сегодня ВСУ уничтожили на востоке 80 оккупантов, самолет, вертолет, танки и БТРы россиян
Сегодня, 9 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили три атаки, продолжаются бои. Украинские силы уничтожили до 80 оккупантов, самолет и вертолет россиян, сообщает пресс-служба группировки.
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В течение суток украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 80;
- танков – три;
- БМП/БТР – пять;
- АТ (артиллерийские тягачи) – шесть;
- один самолет;
- один вертолет;
- один БПЛА.
Штаб операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе сегодня было отбито восемь атак врага.
ВСУ в зоне ООС уничтожили четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники россиян, а также сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотника и три крылатых ракеты.
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