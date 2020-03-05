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Секретарь СНБО раскрыл новые подробности расследования трагедии Boeing 737 МАУ

Секретарь СНБО раскрыл новые подробности расследования трагедии Boeing 737 МАУ - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)
05.03.2020, 13:05

По словам Алексея Данилова, Украину "смущает", что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была"

Вторая ракета, которая сбила Boeing 737 авиакомпании МАУ, была выпущена через 29 секунд, а не 3, как это происходит обычно в работе системы ПВО. Об этом в интервью UA: Українське радіо рассказал секретарь Совета нацбеозапасности и обороны Алексей Данилов.

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"Нам не нравится то, что вторая ракета, отправленная в наш самолет, была отправлена не на 3-й секунде как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - сказал он.

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Данилов добавил, что сейчас идет расследование трагедии в Иране. Он посещал Тегеран и договорился, что в ближайшее время к иранским следователям присоединятся украинские коллеги. Осталось решить лишь технические вопросы.

  • Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

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Марк Сировой
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