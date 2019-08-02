Секретарь СНБО заявил о смене подхода к сотрудничеству с США

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о разработке новой повестки дня в сотрудничестве между Украиной и США в сфере безопасности, которая будет существенно отличаться от подхода команды пятого президента Петра Порошенко. Об этом Данилюк сказал в эфире Радио НВ.

Он рассказал, что две недели назад вернулся из официальной поездки в США, где проводил переговоры.

"Мы разработали новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной", - сказал Данилюк.

Он отметил, что это было предложение президента Владимира Зеленского.

На вопрос ведущей, насколько повестка команды Зеленского отличается от повестки предыдущей власти, Данилюк сначала ответил, что "абсолютно", но затем поправился и сказал, что в новой стратегии есть "серьезные изменения касательно роли Украины".

По его словам, в новой концепции сотрудничества с США Украина будет более "субъектной".

"Пора уже отходить от роли жертвы и ходить просить по миру помощи. Мы сильная страна. Мы имеем стратегическое значение в регионе и должны быть надежным партнером для наших стратегических партнеров. Мы должны чувствовать себя субъектом, а не объектом", - сказал он.

Именно на этих позициях, по словам Данилюка, строится план будущих переговоров между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее замруководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время состоится визит Зеленского в США, также встреча с Трампом возможна в сентябре в Польше.