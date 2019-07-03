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03.07.2019, 16:27

Секс-преступления против детей: ВР сделала шаг к созданию реестра

Секс-преступления против детей: ВР сделала шаг к созданию реестра - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Рассмотрение законопроекта стало возможным в том числе благодаря петиции, которая собрала более 30 000 подписей

Сегодня, 3 июля, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект №6607 о создании реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних и усиление ответственности за эти преступления. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

Нардеп отметил, что рассмотрение законопроекта стало возможным в том числе благодаря петиции, которая собрала более 30 000 подписей.

Предполагается, что такой реестр с одной стороны поможет не допускать трудостройство в детские учреждения людей, осужденных за сексуальные преступления против детей, а с другой сотороны - он облегчит работу правоохранителям.

В соответствии с законопроектом, доступ к Единому реестру лиц, осужденных за половые преступления против детей, будут иметь министерство юстиции, руководители прокуратур и органов досудебного расследования, следователи и другие уполноможенные лица нацполиции и ГБР.

В законопроекте также оговариваются условия применения химической кастрации к людям, осужденным за сексуальное насилие в отношении детей.

24 июня глава Нацполиции Сергей Князев обратился к депутатам Верховной Рады с призывом рассмотреть законопроект №6607 о создании Единого реестра лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

19 июня в селе Ивановка на территории одного из домовладений в выгребной яме правоохранители нашли тело девочки. Как оказалось, ее убил 22-летний односельчанин после попытки изнасилования. Подробности об этом жестоком преступлении рассказал на брифинге глава полиции Одесской области Олег Бех.

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Теги: дети, реестр, Мустафа Найем, сексуальное насилие
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