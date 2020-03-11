Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 марта

1. В УКРАИНЕ НА ТРИ НЕДЕЛИ ВВОДЯТ КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. В стране закроют учебные заведения, запретят собрания, на которых присутствуют более 200 человек. Парламент продолжит работу. Также отменят авиасообщение с некоторыми странами и закроют большую часть КПП на границе. В Киеве планируют закрыть даже кино (подробнее).

2. ШМЫГАЛЬ: УКРАИНА СТОИТ НА ПОРОГЕ КРИЗИСА, НО МЫ ВХОДИМ В НЕГО СИЛЬНЫМИ. По словам премьера, Украина входит в него с высокой ликвидностью в банках, высокими золотовалютными резервами, а также с "позитивным диалогом с МВФ". Властям осталось выполнить два из восьми требований МВФ в рамках программы сотрудничества с Украиной, которые "надеются выполнить в течение двух-трех недель" (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕС В РАДУ ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕФОРМЕ СБУ. Проект четко определяет цели деятельности СБУ, ее функций, полномочий, внедряет риск-ориентированный подход противодействия угрозам, расширяет информ-аналитический вектор работы, оптимизирует оргструктуру СБУ и поэтапно прекращает комплектование личного состава военными (подробнее).

4. КАБМИН УВОЛИЛ СОЗДАТЕЛЯ PROZZORRO С ПОСТА ГЛАВЫ АГЕНТСТВА ПО ВОПРОСАМ ГОССЛУЖБЫ. Исполнение обязанностей главы Александра Стародубцева возложили на его первого заместителя Владимира Куприя. Стародубцева уволили по статье о сокращении численности/штата госслужащих, ликвидации/реорганизации госоргана (подробнее).

5. MICROSOFT ЗАЯВИЛ ОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ КРУПНЕЙШЕЙ ХАКЕРСКОЙ СЕТИ ИЗ РФ. Ботнет Necurs инфицировал более девяти млн компьютеров, а работа над его разрушением велась восемь лет. Он использовался для распространения нескольких типов вредоносных программ, включая известный банковский троян GameOver Zeus. По данным Microsoft, Necurs управляется из РФ (подробнее).

6. ГАСИ ВРЕМЕННО ВОЗГЛАВИТ ЮРИЙ ВАСИЛЬЧЕНКО. Васильченко работал начальником отдела ГАСИ по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации. На сайте Кабмина сообщение и документ о назначении Васильченко главой Госархстройинспекции пока отсутствуют (подробнее).

7. МИНИСТР ОБОРОНЫ ТАРАН УВОЛИЛ ОТВЕТСТВЕННОГО В ВМС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПОЙ И США. Приказ об увольнении Андрея Рыженко в резерв командования был подписан еще 5 марта. Рыженко был помощником Загороднюка и приложил руку к тому, чтобы Украина получила от США катера типа Island (подробнее).

8. ВОЗ ОБЪЯВИЛА О ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. В ВОЗ обеспокоены как настораживающими уровнями распространения вируса и опасности, так и настораживающим уровнем бездействия. ВОЗ ожидает увеличения числа заболевших и умерших в ближайшее время, призывая страны ежедневно принимать жесткие меры для борьбы с распространением инфекции (подробнее).

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