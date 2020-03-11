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Таран уволил ответственного в ВМС за сотрудничество с Европой и США – СМИ

Таран уволил ответственного в ВМС за сотрудничество с Европой и США – СМИ - Фото
Андрей Рыженко (фото - Думская)
11.03.2020, 15:42

Андрей Рыженко отвечал за евроатлантическую интеграции. Новый министр обороны Андрей Таран уволил его

Капитан первого ранга Андрей Рыженко уволен с должности заместителя начальника штаба Военно-морских сил по евроинтеграции. Об этом пишет Думская со ссылкой на источники в ВМС.

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Сообщается, что приказ об увольнении в резерв командования новый министр обороны Андрей Таран подписал еще 5 марта. При министре Андрее Загороднюке Рыженко был его помощником.

В издании отмечают, что Рыженко был одним из идеологов создания концепции "москитного флота" и приложил руку к тому, чтобы Украина получила от США катера типа Island.

Корреспондент LIGA.net направил запрос о комментарии в ВМС.

  • 4 марта Рада отправила в отставку министра обороны Андрея Загороднюка и одобрила назначение бывшего военного Андрея Тарана. Президент Владимир Зеленский сказал, что решил назначить его на должность, чтобы "было уважение к министру со стороны армии".

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Марк Сировой
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