Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 августа

1. СУД ПРИЗНАЛ БАНКРОТОМ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "АЗОВМАШ". ОН ДОЛЖЕН УКРЭКСИМБАНКУ 4,7 МЛРД ГРН. Хозяйственный суд Запорожской области признал банкротом ООО "Баскетбольный клуб "Азомаш" и открыл ликвидационную процедуру (Подробнее).

2. ЭКС-ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ ДИАМАНТБАНКА ПОДОЗРЕВАЮТ В РАСТРАТЕ 20 МЛН ГРН. Бывшему председателю правления Диамантбанк сообщили подозрение в растрате 20 млн грн (Подробнее).

3. МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ: ВТОРУЮ ДОЗУ CORONAVAC ЛУЧШЕ КОЛОТЬ ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ. Министерство здравоохранения рекомендует вводить вторую дозу китайской антикоронавирусной вакцины CoronaVac (от Sinovac Biotech) через минимально разрешенный официальной инструкцией срок – спустя 14 дней после первой (Подробнее).

4. КАБМИН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ НБУ СОГЛАСОВЫВАЛ С НИМ МОНЕТАРНУЮ ПОЛИТИКУ. НБУ ведет грамотную политику, но ее нужно согласовать с правительством, чтобы она соответствовала целям "Стратегии Украины 2030" по росту ВВП (Подробнее).

5. В ПРИПЯТИ БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: С ЧЕГО НАЧНУТ. В 2021 году Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начнет работы по реновации первых трех объектов в Чернобыльской зоне отчуждения (Подробнее).

6. АФГАНСКИЕ ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ ТАЛИБАМ ВМЕСТЕ УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ. БОЕВИКИ ЗАЖИМАЮТ КАБУЛ – AJ. Афганское правительство предложило Талибану участие в управлении страной в обмен на прекращение боевых действий (Подробнее).

7. ТУРЕЦКАЯ BAYKAR ХОЧЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО БПЛА В УКРАИНЕ. Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии (Подробнее).

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