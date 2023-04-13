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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 апреля

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 апреля - Фото
Украинский военный подает снаряды (Фото: 24 ОМБр имени короля Данила)

1. НАФТОГАЗ ОТСУДИЛ У РОССИИ $5 МЛРД ЗА АКТИВЫ В КРЫМУ – РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖА. Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля обязал Россию выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $5 млрд за незаконно захваченные активы в Крыму (подробнее).

2. СБУ: НОВИНСКИЙ ПЫТАЛСЯ ВЫВЕСТИ БИЗНЕС ИЗ-ПОД САНКЦИЙ, ЕГО АКТИВЫ АРЕСТОВАЛИ – ФОТО. Служба безопасности Украины добилась ареста корпоративных прав на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, связанных с Вадимом Новинским. Следствие считает, что он пытался вывести их из-под санкций, перерегистрировав несколько связанных коммерческих структур (подробнее).

3. УТЕЧКА ДАННЫХ ИЗ ПЕНТАГОНА ПРОИЗОШЛА "ИЗ-ЗА ХАРИЗМАТИЧНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА" – РАССЛЕДОВАНИЕ WP. За утечкой секретных документов из Пентагона, которая произошла в последние недели и касалась, в частности, войны России против Украины, вероятно, стоит "молодой харизматичный мужчина", якобы работающий на одной из американских военных баз (подробнее).

4. ВСУ: РОССИЯ СОБИРАЕТСЯ СЕРИЙНО ПРОИЗВОДИТЬ РАКЕТЫ Х-50. ПЛАНИРУЮТ АКТИВИЗИРОВАТЬ УДАРЫ ОСЕНЬЮ. Российские оккупанты планируют начать серийное производство ракет Х-50 в июне 2023 года, чтобы снова активизировать удары по Украине осенью (подробнее).

5. ЕС НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА ЗАКУПКИ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ УКРАИНЫ: ВЫДЕЛЕН 1 МЛРД ЕВРО. Совет Европейского союза в четверг, 12 апреля, выделил 1 млрд евро для закупки боеприпасов для нужд Украины (подробнее).

6. ГЕРМАНИЯ РАЗРЕШИЛА ПОЛЬШЕ ПЕРЕДАТЬ ВСУ ПЯТЬ МИГ-29 – СМИ. Власти Германии позволили Польше передать истребители МиГ-29 советского производства Украине (подробнее).

7. ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ "ГРУППЫ ВАГНЕРА" И ЕЕ МЕДИАКОМПАНИИ. Европейский Союз ввел санкции против террористической организации "Группа Вагнера" и связанного с ней "информационного агентства" РИА Фан (подробнее).

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Вадим Ребрина
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