Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 августа

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ ПРОШЛА КРИЗИСНЫЙ КВАРТАЛ С ПАДЕНИЕМ В 11,4%. По данным Госстата, с учетом сезонного фактора ВВП во втором квартале этого года сократился на 9,9% по сравнению с первыми тремя месяцами (подробнее).

2. ЯРОСЛАВСКИЙ ГОТОВ ПРИВЛЕЧЬ $1 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ В ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЗАВОД. $100 млн из этой суммы пойдут на выплату долгов, $500 млн - на достройку самолетов, а $400 млн планируется потратить на программы развития (подробнее).

3. СТОЛИЦА ОКАЗАЛАСЬ В ЖЕЛТОЙ ЗОНЕ. КЛИЧКО РАССКАЗАЛ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЛЯ КИЕВЛЯН. Киев превысил показатели по загруженности коек в больницах и переместился из зеленой зоны в желтую (подробнее).

4. СУД ПРИОСТАНОВИЛ ВЗЫСКАНИЯ С ТАБАЧНЫХ КОМПАНИЙ ОГРОМНОГО ШТРАФА АМКУ. Хозяйственный суд отказал АМКУ в ходатайстве об аресте счетов табачного дистрибьютора Тедис Украина и еще четырех табачных производителей (подробнее).

5. ФИРТАШ ОБЖАЛУЕТ ТРАНЗИТ ГАЗА, ГАРАНТИРУЮЩИЙ УКРАИНЕ $7 МЛРД ДОХОДОВ. Компания Фирташа пытается заблокировать новые правила транзита газа по принципу "качай или плати" (подробнее).

6. МИНЗДРАВ ОБНОВИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН ЗЕЛЕНОЙ И КРАСНОЙ ЗОН. В красной зоне сейчас находятся 70 стран, в зеленой - 123, в том числе и Украина. Всего в списке 194 страны, которые являются членами ВОЗ. (подробнее).

7. В БЕЛАРУСИ К ДОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИДЕТ МНОГОТЫСЯЧНАЯ КОЛОННА. По оценкам беларусских СМИ, в ней может быть до 15 000 протестующих против режима Александра Лукашенко (подробнее)

Читайте также главный текст дня:

Трампу предложили дружить с Путиным. Дипломаты в шоке: что, опять? Почти баттл

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.