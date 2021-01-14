Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 января

1. РОССИЮ БУДУТ СУДИТЬ ЗА КРЫМ. ЕСПЧ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО ПРИЕМЛЕМОЙ ЖАЛОБУ УКРАИНЫ. Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой жалобу Украины против России по делу о систематических нарушениях прав человека в Крыму (Подробнее).

2. НАФТОГАЗ ГОТОВ ПРОДАВАТЬ ГАЗ ПО 6,99 ГРН ДЛЯ ВСЕХ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. НАК "Нафтогаз Украины" готова в рамках тарифный план "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона (Подробнее).

3. ГЛАВА ВАКС ПОСЕЩАЛА ВЕЧЕРИНКУ, НА КОТОРОЙ БЫЛИ ВОВК И ТУПИЦКИЙ – СЛІДСТВО.ІНФО. Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич посещала Киевский институт интеллектуальной собственности и права в тот вечер, когда там якобы находились глава Конституционного суда Александр Тупицкий и председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк (Подробнее).



4. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ. В МВФ ОБЕСПОКОЕНЫ ПЛАНАМИ КАБМИНА – МАРЧЕНКО. В Международном валютном фонде обеспокоены планами Кабинета министров Украины временно возобновить госрегулирование цены на газ (Подробнее).

5. СКОРОСТЬ САМОЛЕТА. КИТАЙ ИСПЫТАЛ ПРОТОТИП ПОЕЗДА НА МАГНИТНОЙ ПОДУШКЕ: ФОТО, ВИДЕО. Инженерно-исследовательская группа из Шанхайского университета Цзяо Тонг провела первые испытания под открытым небом прототипа сверхскоростного пассажирского поезда на магнитной подушке (Подробнее).

6. СУД ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ НАБУ ПРИ ПОДСЧЕТЕ УБЫТКОВ ОТ РОТТЕРДАМ+. Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Окружного административной суда Киева (ОАСК) о признании противоправными действия детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по определению размера убытков от формулы Роттердам+ (Подробнее).

7. ДЕЛО НА $100 000. ПЕЧЕРСКИЙ СУД БУДЕТ СУДИТЬ ФИГУРАНТА ПЛЕНОК ЕРМАКА И ЭКС-НАРДЕПА. В Печерский суд передан обвинительный акт против двух киевлян, которые, по мнению следствия, пытались завладеть $100 000 (Подробнее).

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