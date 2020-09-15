Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 сентября

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1. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ "ДЫРА" РАСТЕТ. ТОВАРООБОРОТ УКРАИНЫ УШЕЛ В МИНУС НА $2,12 МЛРД. За январь-июль 2020 года в Украину импортировали товаров на $28,75 млрд, в то время как экспорт составил $26,63 млрд (подробнее).

2. УКРАИНА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРЯМОЕ РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ С США. Кто будет летать и когда. Azur Air Ukraine формально может летать в США с 1 октября, но первые рейсы состоятся весной 2021 года (подробнее).

3. "Я ХОЧУ КУСОЧЕК ПИРОГА". НАБУ ОПУБЛИКОВАЛО ПРОСЛУШКУ ПО ДЕЛУ ЮРЧЕНКО ИЗ СН: ВИДЕО. НАБУ опубликовало записи разговоров с народным депутатом Слуги народа Александром Юрченко и еще одним фигурантом дела о взятке за внесение изменений в законопроект об отходах (подробнее).

4. РАДА ПОДДЕРЖАЛА САНКЦИИ ЕВРОСОЮЗА ПРОТИВ РЕЖИМА ЛУКАШЕНКО И ПРИЗВАЛА ПРОВЕСТИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ. Верховная Рада заявила, что президентские выборы в Беларуси не были ни честными, ни справедливыми (подробнее).

5. ГРУППА АХМЕТОВА ОСПОРИТ ПЕРЕДАЧУ УМХ КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО. Компания Медиа Группы Украина Рината Ахметова считает повторный конкурс по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга проведенным непрозрачно и с нарушением действующего законодательства (подробнее).

6. "ДРАКОНОВСКИЕ ШТРАФЫ" ЗА ПРОСРОЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ. РАДА УПОРЯДОЧИЛА СФЕРУ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1109 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй" (подробнее).

7. УКРАИНА ОТВЕТИТ НА "КАВКАЗ-2020" МЕЖДУНАРОДНЫМИ УЧЕНИЯМИ С УЧАСТИЕМ СТРАН НАТО. В этом году Украина планирует провести ряд военных учений, в которых будут задействованы 12000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники (подробнее).

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Вадим Ребрина

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