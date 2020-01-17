Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 января

1. ГОНЧАРУК НАПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ. НО ВРЯД ЛИ УЙДЕТ. Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке на фоне скандала с записями его рабочего совещания с членами правительства. При этом премьер направил заявление президенту, а не в Верховную Раду, как это предусмотрено Конституцией. Гончарук объяснил, что сделал это, чтобы устранить "любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту". В Слуге народа считают, что заявление Гончарука - игра, и отставки не будет. Президент дал поручение правоохранителям за две недели выяснить, кто и как записал разговор (подробнее).

2. ИРАН ВСЕ ЕЩЕ НЕ ОТДАЛ УКРАИНЕ ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ BOEING-737. Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики сбитого им 8 января украинского авиалайнера. Какова причина задержки, неизвестно. "Сейчас иранская сторона утром говорит "мы вам передадим", после обеда - "не передадим", - рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. По его словам, Украина предложила Тегерану свою лабораторию на базе Киевского политехнического университета (подробнее).

3. БАБАК УВОЛЬНЯЕТСЯ. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рассмотрит вопрос увольнения Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Вместо нее Кабмин рекомендует назначить Шмигаля Дениса - главу Ивано-Франковской ОГА, экс топ-менеджера ДТЭК (подробнее).

4. У ПОРОШЕНКО ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИСК СУРКИСОВ НА $140 МЛН. У пятого президента Петра Порошенко заявили, что он не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в телеканале "1+1" и никому не давал соответствующих поручений. Порошенко считает, что информацию об иске распространили в СМИ по инициативе бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (подробнее).

5. КОЛОМОЙСКИЙ ПОДАЛ 285 НОВЫХ ИСКОВ ПРОТИВ ПРИВАТБАНКА. Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в целом 285 исков против ПриватБанка. Иски подают заемщики и бывшие миноритарные акционеры Привата. По данным источников НВ в юридических кругах, Коломойский больше всего опасается устной дачи показаний в Высоком суде Лондона. В связи с этим и активизировались юридические силы олигарха (подробнее).

6. БАНК ПОРОШЕНКО ОБЯЗАЛИ ПЕРЕВЕСТИ 247 МЛН ЯНУКОВИЧА НА СЧЕТА АРМА. Суд арестовал 13 января 247 млн грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития (ВБР) семьи Виктора Януковича, и обязал МИБ перечислить эти деньги на счета нацагентства по управлению арестованными активами (АРМА). В прокуратуре поясняют, что деньги были арестованы в деле по легализации незаконных доходов окружением Януковича (подробнее).

7. КОРРУПЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ГАСИ МОГУТ ЛИКВИДИРОВАТЬ. Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) могут ликвидировать из-за "схематозов", заявил премьер Алексей Гончарук. По его данным, в 2019 году вклад в ВВП от строительной отрасли составил 2,5%. Гончарук заявил, что правительство намерено достичь среднеевропейского уровня в 6% (подробнее).

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