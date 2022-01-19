Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 января

1. ТРИ УКРАИНСКИХ СТЕКЛОЗАВОДА ОСТАНОВИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ЦЕН НА ГАЗ. Три украинских завода, занимающихся переработкой стекла остановили производство из-за неподъемной стоимости газа (подробнее).

2. ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В ЕС УПАЛ ДО ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО МИНИМУМА. Украина транспортировала 52,4 млн куб. м газа в Евросоюз в первой половине января, и это наименьший объем транзита на данный период с 2019 года (подробнее).

3. АМКУ РАССЛЕДУЕТ ДЕЛО О ПРОДАЖЕ НАФТОГАЗОМ ДЕШЕВОГО ГАЗА ДЛЯ ОБЛГАЗОВ ФИРТАША. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследует дело, которое касается продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" облгазам Дмитрия Фирташа по заниженной цене (подробнее).

4. В УКРАИНЕ СОКРАЩЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ COVID-СЕРТИФИКАТОВ О ВАКЦИНАЦИИ. Срок действия "зеленых" COVID-сертификатов о вакцинации в приложении Дия сокращен с 365 дней до 270 дней (подробнее).

5. ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПШЕНИЧНЫЙ ХЛЕБ. Кабинет министров Украины планирует ввести временное госрегулирование цен на пшеничный хлеб и предоставить возможность его производителям покупать газ по льготным ценам (подробнее).

6. СУД ОТПУСТИЛ ПОРОШЕНКО ПОД ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: ТЕКСТ РЕШЕНИЯ. Печерский суд Киева избрал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах (подробнее).

7. ДЛЯ НАЗЕМНОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИИ НУЖЕН МИЛЛИОН ВОЕННЫХ, СЕЙЧАС НА ГРАНИЦЕ 127 000 – ДАНИЛОВ. Сейчас на границе с Украиной сосредоточено примерно 127 000 российских военных. Об этом в комментарии LIGA.net сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится, как минимум, миллион военных (подробнее).

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Вадим Ребрина

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