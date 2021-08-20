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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 августа

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 августа - Фото

1. СНБО ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ ШАРИЯ, ГУЖВЫ И СТРАНЫ, ДЕРКАЧА И РОССМИ. На своем сегодняшнем заседании СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта Страна Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий (Подробнее). 

2. ПУТИН: РОССИЯ ГОТОВА ПРОДЛИТЬ ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНТРАКТА. Россия готова продолжить транзит газа в Европейский Союз через Украину и после завершения контракта о транзите в 2024 году (Подробнее). 

3. В ОП НАЗВАЛИ ПРИЧИНУ ВЫЗОВА КЛИЧКО НА ЗАСЕДАНИЕ СНБО: УВОЛЬНЯТЬ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ. Причиной вызова мэра Киева Виталия Кличко на заседание Совета нацбезопасности и обороны была необходимость обсудить состояние исторических памятников и объектов наследия в столице (Подробнее). 

4. В АМКУ НЕ ПРИНИМАЛИ РЕШЕНИЙ О РАБОТЕ ЭПИЦЕНТРА В ЛОКДАУН: ДЕЛА РАЗВАЛИЛИСЬ В СУДЕ. Антимонопольный комитет не имел оснований рассматривать дело о работе гипермаркетов Эпицентр-К, Новая Линия и Леруа Мерлен в условиях локдауна. Ни один административный протокол об их работе не выстоял в суде (Подробнее).

5. В STOLITSA GROUP ОБЪЯСНИЛИ ОСТАНОВКУ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖК БАНКА АРКАДА. Киевская девелоперская компания Stolitsa Group полностью прекратила финансирование запланированных работ по достройке трех ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", которые ранее строил обанкротившийся АО АКБ "Аркада". Работы остановлены из-за не согласования графиков строительства представителем Эврики (Подробнее).

6. В ДИЯ ПОЯВЯТСЯ COVID-СЕРТИФИКАТЫ. КОГДА ИХ ЖДАТЬ И КАК ПОЛУЧИТЬ. Сертификаты о вакцинации от COVID-19 появятся в приложении Дия в течение нескольких дней (Подробнее).

7. ОЩАДБАНК ВЫИГРАЛ ПЯТИЛЕТНЮЮ ТЯЖБУ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО СБЕРБАНКА ЗА ТОРГОВУЮ МАРКУ. Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против российского Сбербанк России и АО Сбербанк и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины (Подробнее).

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