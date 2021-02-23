Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 февраля

1. НАФТОГАЗ РАЗРЕШИЛ УКРТРАНСНАФТЕ ПРИНЯТЬ НА ХРАНЕНИЕ "САНКЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД" ИЗ РФ. НАК "Нафтогаз Украины" одобрил передачу арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс" на "временное ответственное хранение" государственной Укртранснафте (Подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНУ ПРИЛЕТЕЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ – ФОТО, ВИДЕО ИЗ БОРИСПОЛЯ. В Украину из Индии прилетела первая партия вакцин против коронавируса Covishield, разработанная Oxford/AstraZeneca (Подробнее).

3. 18 ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ ПРЕКРАТИЛИ УЧАСТИЕ В СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ-2 ИЗ-ЗА УГРОЗЫ САНКЦИЙ. 18 европейских компаний прекратили свое участие в Северном потоке-2 или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США (Подробнее).

4. СУД ДАЛ СТЕРНЕНКО СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ С КОНФИСКАЦИЕЙ ПОЛОВИНЫ ИМУЩЕСТВА. Приморский райсуд Одессы присудил семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества общественному деятелю Сергею Стерненко, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина (Подробнее).

5. РАДА ВЕРНУЛА ПОЛНОМОЧИЯ И.О. МИНИСТРОВ. ЭТО РАЗБЛОКИРУЕТ РАБОТУ ВИТРЕНКО И МИНЭНЕРГО. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект № 4531 о возобновлении проведения конкурсов при приеме на работу в госорганы (Подробнее).

6. "ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ". ЯРОСЛАВСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАСТЯМ ХАРЬКОВА ВОЗРОДИТЬ ФК "МЕТАЛЛИСТ". Харьковский бизнесмен и экс-собственник ФК "Металлист" Александр Ярославский призвал возродить легендарный для города футбольный клуб (Подробнее).

7. РАСТРАТА 136 МЛН ГРН. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ ЕЩЕ ДВУМ ЭКС-ЧИНОВНИКАМ ПРИВАТБАНКА. Трех бывших высокопоставленных чиновников ПриватБанка подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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