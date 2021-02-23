UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 февраля

23.02.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 февраля - Фото

1. НАФТОГАЗ РАЗРЕШИЛ УКРТРАНСНАФТЕ ПРИНЯТЬ НА ХРАНЕНИЕ "САНКЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД" ИЗ РФ. НАК "Нафтогаз Украины" одобрил передачу арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс" на "временное ответственное хранение" государственной Укртранснафте (Подробнее). 

2. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНУ ПРИЛЕТЕЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ – ФОТО, ВИДЕО ИЗ БОРИСПОЛЯ. В Украину из Индии прилетела первая партия вакцин против коронавируса Covishield, разработанная Oxford/AstraZeneca (Подробнее). 

3. 18 ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ ПРЕКРАТИЛИ УЧАСТИЕ В СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ-2 ИЗ-ЗА УГРОЗЫ САНКЦИЙ. 18 европейских компаний прекратили свое участие в Северном потоке-2 или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США (Подробнее). 

4. СУД ДАЛ СТЕРНЕНКО СЕМЬ ЛЕТ ТЮРЬМЫ С КОНФИСКАЦИЕЙ ПОЛОВИНЫ ИМУЩЕСТВА. Приморский райсуд Одессы присудил семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества общественному деятелю Сергею Стерненко, признав его виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, экс-члена пророссийской партии Родина (Подробнее). 

5. РАДА ВЕРНУЛА ПОЛНОМОЧИЯ И.О. МИНИСТРОВ. ЭТО РАЗБЛОКИРУЕТ РАБОТУ ВИТРЕНКО И МИНЭНЕРГО. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект № 4531 о возобновлении проведения конкурсов при приеме на работу в госорганы (Подробнее). 

6. "ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ". ЯРОСЛАВСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАСТЯМ ХАРЬКОВА ВОЗРОДИТЬ ФК "МЕТАЛЛИСТ". Харьковский бизнесмен и экс-собственник ФК "Металлист" Александр Ярославский призвал возродить легендарный для города футбольный клуб (Подробнее).

7. РАСТРАТА 136 МЛН ГРН. НАБУ СООБЩИЛО О ПОДОЗРЕНИИ ЕЩЕ ДВУМ ЭКС-ЧИНОВНИКАМ ПРИВАТБАНКА. Трех бывших высокопоставленных чиновников ПриватБанка подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (Подробнее). 

Читайте также главные тексты дня:

Истории | Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть I (статья 2020 года) 

Кто кого | Бойко против Медведчука. Как санкции обострили старый конфликт в ОПЗЖ

РАЗБОР | САНКЦИИ – НЕ ПОМЕХА. ПОЧЕМУ СПОРТМАСТЕР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В УКРАИНЕ (А ДОЛЖЕН УЙТИ?)

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 