Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 октября

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЕФОРМЕ УКРОБОРОНПРОМА. Президент подписал закон о реформе государственного оборонного концерна Укроборонпром. Это позволит структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий концерна. (подробнее)

2. КБ ЮЖНОЕ РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ ЗЕНИТНОГО КОМПЛЕКСА БУДУЩЕГО. Конструкторское бюро Южное планирует создать зенитную систему шестого поколения Кильчень. (подробнее)

3. ОПЕРАТОР ГТС ОПРОВЕРГ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТРАНЗИТА РОССИЙСКОГО ГАЗА В ВЕНГРИЮ. Глава Оператора ГТС Сергей Макогон опроверг информацию о возобновлении транзита российского газа через территорию Украины в Венгрию. (подробнее)

4. КИТАЙ РАЗДАЛ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ $385 МЛРД "СКРЫТЫХ" КРЕДИТОВ. За период действия государственной инвестиционной программы "Один пояс – один путь" Китай выдал развивающимся странам $385 млрд "скрытых" кредитов, т.е. заемных средств, которые не могут отследить международные финансовые институты. Украина денег не брала. (подробнее)

5. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ НА ДОСТРОЙКУ ДАРНИЦКОГО МОСТА. Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" Укрзализныци подписал контракт на 1,15 млрд грн с компанией Автострада на проведение строительных работ на железнодорожно-автомобильном мосту через Днепр в Киеве. (подробнее)

6. БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО НА АЗС. 4 октября розничные сети АЗС откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. В результате 4 октября средняя цена на бензин А-92 по Украине выросла на 11 коп./л, А-95 — на 7 коп./л,, а цена дизтоплива — на 14 коп./л. (подробнее)

7. ЕПИФАНИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО В УКРАИНЕ ВСЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИХОДЫ ПРИНАДЛЕЖАТ ПЦУ. Православная церковь Украины имеет свою каноническую территорию и поэтому все приходы в стране принадлежат ей, заявил митрополит. (подробнее)

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Наталия Медведева

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