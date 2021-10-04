Шестое поколение. КБ Южное работает над созданием зенитного комплекса будущего
Конструкторское бюро Южное планирует создать зенитную систему шестого поколения Кильчень. Об этом в интервью Апострофу заявил директор по коммуникациям бюро Сергей Полуян.
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"Всех интересует новая зенитная система Кильчень. Предлагаемая нами система – это оружие нового поколения, способное вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения", – сказал он.
По словам Полуяна, комплекс сможет поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км, а баллистические – до 44 км. Одновременно он сможет обстреливать от 12 до 16 целей.
Украина одна из немногих стран, которая способна создать зенитный комплекс шестого поколения, говорит сотрудник КБ.
В целом Полуян рассказывает, что КБ в оборонной сфере работает по двум направлениям – продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения и создание новых образцов.
Сейчас, отмечает специалист, КБ доводит отработку снарядов Тайфун-1 для системы Град. Этот снаряд имеет увеличенную дальность полета – до 40 км.
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