UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шестое поколение. КБ Южное работает над созданием зенитного комплекса будущего

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 16:55
Шестое поколение. КБ Южное работает над созданием зенитного комплекса будущего - Фото
Иллюстративное фото (скриншот видео Yuzhnoye State Design Office, Facebook)

Конструкторское бюро Южное планирует создать зенитную систему шестого поколения Кильчень. Об этом в интервью Апострофу заявил директор по коммуникациям бюро Сергей Полуян.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Всех интересует новая зенитная система Кильчень. Предлагаемая нами система – это оружие нового поколения, способное вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения", – сказал он.

По словам Полуяна, комплекс сможет поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км, а баллистические – до 44 км. Одновременно он сможет обстреливать от 12 до 16 целей.

Украина одна из немногих стран, которая способна создать зенитный комплекс шестого поколения, говорит сотрудник КБ.

В целом Полуян рассказывает, что КБ в оборонной сфере работает по двум направлениям – продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения и создание новых образцов.

Сейчас, отмечает специалист, КБ доводит отработку снарядов Тайфун-1 для системы Град. Этот снаряд имеет увеличенную дальность полета – до 40 км.

Смотрите также: Провокация. Россия направила самолеты в район учений ПВО ВСУ с боевой стрельбой: видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зрк КБ Южное ракеты кильчень
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 