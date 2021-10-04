UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спустя 300 лет духовной неволи. Епифаний: Все православные парафии в Украине – это ПЦУ

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 17:25
Спустя 300 лет духовной неволи. Епифаний: Все православные парафии в Украине – это ПЦУ - Фото
Епифаний (Фото: ПЦУ)

Православная церковь Украины имеет свою каноническую территорию и поэтому все приходы в стране принадлежат ей. Украина вырвалась из духовной неволи, в которой пребывала 300 лет. Об этом заявил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний на проповеди в Ворзеле, сообщается на сайте ПЦУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Епифаний объяснил, что ПЦУ имеет свою каноническую территорию – это границы Украины и поэтому все православные приходы в этих пределах принадлежат именно Православной церкви Украины.

"К сожалению еще не все осознали реальность того, что Православная церковь Украины имеет свою каноническую территорию и все приходы в Украине относятся к этой Церкви", – сказал митрополит.

Епифаний добавил, что 300 лет Украина находилась в духовной неволе, но вырвалась из нее.

"Борьба продолжается, ведь самозваные "старшие братья" считают, что якобы не существует никакого украинского народа. Нас угнетали, пытались стереть нашу церковную и культурную идентичность и уничтожить репрессиями. Но с помощью Божией наш народ выстоял и показал, что мы сильная и выносливая нация, которая совместными усилиями развивает свое государство и независимую поместную Церковь", – сказал митрополит.

  • ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. 
  • 5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.
  • РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
  • 21 августа 2021-го вселенский патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ МП, которая считает ПЦУ неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика.

Читайте также: Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
религия упц мп церковь епифаний пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 