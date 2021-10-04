Спустя 300 лет духовной неволи. Епифаний: Все православные парафии в Украине – это ПЦУ

Православная церковь Украины имеет свою каноническую территорию и поэтому все приходы в стране принадлежат ей. Украина вырвалась из духовной неволи, в которой пребывала 300 лет. Об этом заявил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний на проповеди в Ворзеле, сообщается на сайте ПЦУ.

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Епифаний объяснил, что ПЦУ имеет свою каноническую территорию – это границы Украины и поэтому все православные приходы в этих пределах принадлежат именно Православной церкви Украины.

"К сожалению еще не все осознали реальность того, что Православная церковь Украины имеет свою каноническую территорию и все приходы в Украине относятся к этой Церкви", – сказал митрополит.

Епифаний добавил, что 300 лет Украина находилась в духовной неволе, но вырвалась из нее.

"Борьба продолжается, ведь самозваные "старшие братья" считают, что якобы не существует никакого украинского народа. Нас угнетали, пытались стереть нашу церковную и культурную идентичность и уничтожить репрессиями. Но с помощью Божией наш народ выстоял и показал, что мы сильная и выносливая нация, которая совместными усилиями развивает свое государство и независимую поместную Церковь", – сказал митрополит.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года.

5 января 2019 года в Константинополе вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятель ПЦУ митрополиту Епифанию.

РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.

21 августа 2021-го вселенский патриарх Варфоломей заявил, что УПЦ МП, которая считает ПЦУ неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика.

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Наталия Медведева

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