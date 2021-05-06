Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 мая

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ СВЫШЕ 6000 НОВЫХ СЛУЧАЕВ, БОЛЬШЕ ВСЕГО – В КИЕВЕ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Вчера, 5 мая, в Украине выявили 6038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2576), выздоровел 14 351 пациент (днем ранее – 7728) (подробнее).

2. В УКРАИНЕ ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ. НО НЕ НА ВЕСЬ. В Минэкономики предлагают повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий УКТВЭД (подробнее).

3. ОЩАДБАНК ВЫПЛАТИТ В ГОСБЮДЖЕТ РЕКОРДНУЮ СУММУ ДИВИДЕНДОВ. Государственный банк Ощадбанк оплатит в бюджет 897 млн грн дивидендов, что является рекордной суммой с момента основания банка (подробнее).

4. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ: ЗЕЛЕНСКИЙ ЛИДИРУЕТ, ПОРОШЕНКО ВТОРОЙ, ПОДДЕРЖКА БОЙКО УПАЛА – ОПРОС. Президент Владимир Зеленский лидирует в электоральном рейтинге, ближайшие соперники – пятый президент Петр Порошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко (подробнее).

5. БЛИНКЕН НАЗВАЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ГУБИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ УКРАИНЫ. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский газопровод Северный поток-2 продвигает российские интересы и является губительным для Украины (подробнее).

6. ДОЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ДОЛЛАРА В РЕЗЕРВАХ ЦЕНТРОБАНКОВ УПАЛА ДО 25-ЛЕТНЕГО МИНИМУМА – МВФ. Доля долларовых резервов в авуарах центральных банков сократилась до 59% по состоянию на конец четвертого квартала 2020 года, что является самым низким показателем за последние 25 лет (подробнее).

7. КУЛЕБА О ПЕРЕГОВОРАХ С БЛИНКЕНОМ: МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НЕСКОЛЬКИХ ВЕЩАХ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в результате переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном была достигнута договоренность о нескольких шагах, которые "важны для украинской безопасности и для украинских реформ" (подробнее).

8. СНБО МОЖЕТ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ ОБЛГАЗОВ ФИРТАША – ИСТОЧНИКИ. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может ввести санкции против облгазов из-за долга перед Оператором газотранспортной системы (ОГТСУ) на 10 млрд грн за отобранный и не оплаченный газ из ГТС в качестве производственно-технологических расходов (подробнее).

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Вадим Ребрина

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