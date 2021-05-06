Коронавирус. В Украине свыше 6000 новых случаев, больше всего – в Киеве и Донецкой области

Вчера, 5 мая, в Украине выявили 6038 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2576), выздоровел 14 351 пациент (днем ранее – 7728). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 271 ребенок и 113 медиков. Госпитализированы 1849 человек (сутками ранее – 1671), выписаны из больниц 1371 пациентов (сутками ранее – 820), 374 пациента умерли (сутками ранее – 161).

Официально за 5 мая сделаны 72 373 теста на коронавирус (29 154 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 36 945, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 12 460, экспресс-тестов на антиген – 22 968.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Ровенской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 097 024 заболевших COVID-19, из них 1 711 709 выздоровели, 45 451 человек умер. Проведено более 9,5 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 622 заболевших за сутки;

Донецкая – 599;

Харьковская – 544;

Днепропетровская – 543;

Ровенская – 403;

Полтавская – 395;

Запорожская – 357;

Одесская – 329;

Черкасская – 297;

Луганская – 237;

Николаевская – 210;

Львовская – 166;

Хмельницкая – 166;

Волынская – 161;

Винницкая – 147;

Сумская – 139;

Киевская – 126;

Херсонская – 125;

Житомирская – 107;

Тернопольская – 101;

Черновицкая – 74;

Закарпатская – 72;

Ивано-Франковская – 51;

Кировоградская – 42;

Черниговская – 25.

1 мая Минздрав спрогнозировал очередной рост заболеваемости COVID-19 в июне, через "три-четыре недели после майских праздников".

Вчера, 5 мая, три области вышли из красного уровня эпидопасности и ослабили карантин.

При нынешних темпах вакцинации Украина приобретет коллективный иммунитет к коронавирусу только в 2023 году – прогноз.

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Денис Юдин

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