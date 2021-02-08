Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 февраля

1. COVID-19. В УКРАИНЕ СНИЗИЛОСЬ ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ И ТЕСТОВ: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО ОБЛАСТЯМ. В Украине за прошедшие сутки, 7 февраля, выявили 2141 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 3370), сделано 13 662 теста на COVID-19 (19 500) (подробнее).

2. В ВОДАХ ДАНИИ ВОЗОБНОВИЛИ УКЛАДКУ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Компания Nord Stream 2 (учредитель – ОАО "Газпром") возобновила укладку газопровода Северный поток-2 в водах Дании (подробнее).

3. ЦЕНА НЕФТИ ВЕРНУЛАСЬ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ. BRENT ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД ПРЕВЫСИЛА $60. Утром в понедельник, 8 февраля, цена апрельских фьючерсов Brent выросла до $60,05, WTI – до $57,40 (подробнее).

4. УКРАИНА ЗАПРОСИЛА У РОССИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 600 МВТ-Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Всего, Украина импортировала в объединенную энергосистему Украины в понедельник 1290 МВт-ч электроэнергии (подробнее).

5. СУД ОСТАВИЛ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ИСК БОГОЛЮБОВА О ВОЗВРАТЕ АКЦИЙ ПРИВАТБАНКА. Хозяйственный суд Киева оставил без движения иск бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова о возврате ему 33,25% акций банка (подробнее).

6. ТУРЕЦКАЯ DOGUS ЗА 11 МЛРД ГРН ПОСТРОИТ МОСТ В КРЕМЕНЧУГЕ: ФОТО. Служба автомобильных дорог Укравтодор и турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A.S подписали договор на строительство вантового моста через Днепр в Кременчуге (подробнее).

7. TESLA ВЛОЖИЛА $1,5 МЛРД В БИТКОИН. КРИПТОВАЛЮТА ВЗЛЕТЕЛА ВЫШЕ $44 000. Tesla также указала, что планирует принимать биткоины в качестве формы оплаты (подробнее).

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Вадим Ребрина

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