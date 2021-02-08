COVID-19. В Украине снизилось число новых заболевших и тестов: заболеваемость по областям

В Украине за прошедшие сутки, 7 февраля, выявили 2141 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 3370), сделано 13 662 теста на COVID-19 (19 500). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.

За сутки умерли 47 больных COVID-19 (днем ранее – 81), выздоровели – 2967 (2297), были госпитализированы – 1020 (1869).

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Основным методом ПЦР сделано 10 401 тест (15 690), выявляющим и переболевших методом ИФА – 3261 (3810).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 246 990 заболевших: 23 644 пациентов умерли, 1 075 743 – выздоровели.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 88 инфицированных за сутки (днем ранее – 197);

Винницкая область – 123 (184);

Волынская – 45 (48);

Днепропетровская – 156 (198);

Донецкая – 28 (188);

Житомирская – 176 (137);

Закарпатская – 133 (169);

Запорожская – 59 (86);

Ивано-Франковская – 398 (454);

Киевская – 97 (176);

Кировоградская – 4 (6);

Луганская – 14 (33);

Львовская – 119 (202);

Николаевская – 115 (118);

Одесская – 61 (212);

Полтавская – 32 (37);

Ровенская – 45 (73);

Сумская – 54 (134);

Тернопольская – 74 (117);

Харьковская – 35 (164);

Херсонская – 19 (50);

Хмельницкая – 24 (97);

Черкасская – 53 (20);

Черновицкая – 143 (185);

Черниговская – 46 (85).

Данные об эпидемии с временно оккупированного Крыма и части Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Украина рассчитывает начать вакцинацию против коронавируса в феврале. В этом месяце ожидаются поставки вакцин от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и Novavax.

6 февраля в ВОЗ заявили, что вакцинированных от COVID-19 уже больше, чем заболевших. Однако более 3/4 этих прививок сделаны всего в 10 странах. Около 130 стран с населением 2,5 млрд человек еще не получили ни одной дозы.

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Марк Сировой

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