Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 августа

1. АВИАТРАФИК В УКРАИНЕ ДОСТИГ 70% ОТ ДОКОВИДНОГО УРОВНЯ. Авиатрафик в Украине в июле вырос на 121% по сравнению с июлем 2020 года. (подробнее)

2. В УКРАИНЕ ПРОВЕЛИ ПЕРВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКЦИН ПРОТИВ COVID-19. Вакцинация от COVID-19, по предварительным оценкам, снижает риск попадания в больницу и тяжелого течения коронавирусной болезни в 15 раз. (подробнее)

3. ФРАНЦИИ ГРОЗИТ РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА. Производство вина во Франции в 2021 может упасть до 32,6-35,6 млн гектолитров (-24-30% за год). Это будет исторический минимум. (подробнее)

4. В ООН ПОДГОТОВИЛИ ПЕРВЫЙ ЗА 7 ЛЕТ КРУПНЫЙ ОТЧЕТ ПО КЛИМАТУ. Отчет недвусмысленно показывает – глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество. (подробнее)

5. JPMORGAN ПРОГНОЗИРУЕТ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ. Клиенты коммерческих банковских структур начнут переводить сбережения на счета регуляторов после внедрения национальных цифровых валют (CBDC) – такое опасение выразил стратег JPMorgan Джош Янгер. (подробнее)

6. ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ДОСТИГЛА ДВУЗНАЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. Инфляция на потребительском рынке в июле 2021 года по сравнению с июнем составила 0,1%, с начала года – 6,5%, к июлю прошлого года – 10,2%. (подробнее)

7. НАБСОВЕТ УКРЗАЛИЗНЫЦИ УВОЛИЛ ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ. Наблюдательный совет Укрзализныция уволил с поста и.о. главы правления Ивана Юрыка и рекомендует Кабинету министров назначить на эту должность советника министра инфраструктуры Александра Камышина – экс-менеджера Ахметова. (подробнее)

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Наталия Медведева

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