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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 сентября

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 сентября - Фото

1. В УКРАИНЕ РЕЗКО ВЫРОСЛА СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ. 8 сентября, в Украине выявили 3663 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2772), выздоровели 1546 пациентов, 61 пациент умер. (подробнее)

2. 80% УКРАИНЦЕВ НЕГАТИВНО ОТНОСЯТСЯ К ПУТИНУ. Самые популярные в Украине зарубежные лидеры – канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Абсолютно негативное отношение у большинства украинцев к президенту России Владимиру Путину. (подробнее)

3. РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ЗАПУСТИТЬ ГАЗОПРОВОД СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 С 1 ОКТЯБРЯ. По данным агентства Bloomberg, в планах Газпрома – начало поставок газа уже с 1 октября, а через два месяца могут заработать обе нити магистрали. (подробнее)

4. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАНА ДЕФЛЯЦИЯ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ГОДА. В Украине в августе по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%, с начала года инфляция составила 6,5%, к августу прошлого года инфляция сохранилась на уровне 10,2%. (подробнее)

5. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОВЫСИЛА СУММУ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА, КОТОРОЙ НЕ КАСАЕТСЯ ФИНМОНИТОРИНГ. Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №5559 о повышении размера денежного перевода, который не подпадает под финансовый мониторинг. (подробнее)

6. НАЦБАНК ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ИЗ-ЗА УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ. "Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, НБУ прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала", – заявил глава регулятора Кирилл Шевченко. (подробнее)

7. УКРАИНА ПОКА НЕ ПЕРЕХОДИТ В ЖЕЛТУЮ ЗОНУ, ХОТЯ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ. Минздрав обратился к Кабмину относительно рассмотрения на заседании Национальной комиссии по ТЭБ и ЧС вопроса о введении противоэпидемических мероприятий желтой зоны в областях. (подробнее)

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