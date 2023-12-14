Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $866 млрд: сколько выделят Украине

Принятый документ также распространит на 2024 год полномочия Байдена предоставлять или сдавать в аренду вооружение

Конгресс США (Фото: Белый дом)

Большинство американских сенаторов поддержали законопроект об оборонной политике на рекордную сумму $886 млрд, из которых, вероятно, всего $300 млн предусмотрено для Украины. Об этом сообщают Reuters и The Hill.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Законопроект принят 87 голосами "за", 13 законодателей проголосовали "против".

Проект оборонного бюджета предусматривает укрепление национальной безопасности США за рубежом: $11,5 млрд планируется выделить на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и еще $800 млн в поддержку Украины.

В то же время Reuters пишет о $300 млн для Украины. Эта сумма мизерна по сравнению с $61 млрд помощи для Украины, включенной в пакет дополнительного финансирования президента Джо Байдена, отмечают журналисты.

Оба издания отмечают, что Байден "решительно поддерживает" законопроект и, как ожидается, подпишет его как закон.

Принятый документ также распространит на 2024 год полномочия Байдена предоставлять или сдавать в аренду вооружение Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения российско-украинской войны.

6 декабря 2023 года Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

Читайте также: Конгресс идет на зимние каникулы без принятия помощи Украине. В Белом доме отреагировали